Son Dakika Haberleri: Anaokulunda Bez Torba ve File Üretimi

Anaokulunda Bez Torba ve File Üretimi

2 saat önce

Mersin'de, bir anaokulundaki 250 öğrenci, çevreyi koruma çalışmaları kapsamında öğretmenlerinin yardımıyla atık malzemelerden bez torba ve file üretti.

Anaokulunda Bez Torba ve File Üretimi, System.String[]
Mersin'de, bir anaokulundaki 250 öğrenci, çevreyi koruma çalışmaları kapsamında öğretmenlerinin yardımıyla atık malzemelerden bez torba ve file üretti.

Tevfik Sırrı Gür Anaokulu öğrencileri, okul müdürü Mikail Eren'in hayata geçirdiği projeyle sınıflarını adeta bir atölyeye çevirdi. Projede yer alan 250 öğrenci, evlerinden getirdikleri atıl durumdaki ürün ve kıyafetleri, öğretmenler eşliğinde işleyerek bez torbalara dönüştürdü. Fon kağıdı, atık naylon ve kartonları da değerlendiren öğrenciler, çeşitli figürlerle süsledikleri bez torba ve fileler üretti. Çalışma kapsamında 550 file ve bez torba üretildi.

Öğrencilerin ürettiği bez torba ve fileler, okulda düzenlenen programla velilere ve halka dağıtıldı.

Okul Müdürü Mikail Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar sıfır atık konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiklerini aktararak "Bu konuda farkındalık yaratmak istedik. Çocuklarımız okuldaki hocalarıyla birlikte güzel bir çalışma ortaya koydu. Kullanmadıkları kıyafetlerden de çanta yaptılar." dedi.

Eren, projeyle plastik poşet kullanımının önüne geçmeyi de hedeflediklerini vurgulayarak "Ortaya güzel bir şey çıktığını şahit olduk. Bu da hem bizi hem de öğrencilerimizi mutlu etti." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:00 Kaynak: AA

Okul Müdürü, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atletico Madrid, Kral Kupasından Elendi Ispartalı Öğretmen, Öğrencilerine Rap Müzik ve Düzenlediği Turnuvalarla İngilizce Öğretiyor

Öğretmenin Dikkati, 9 Yaşındaki Çocuğa Akrabalarının Dahil 4 Kişinin Yaptığı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı Abdullah Avcı İmzayı Attı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 17:08:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anaokulunda Bez Torba ve File Üretimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]