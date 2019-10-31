Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının düşmesine karar verdi
7 saat önce
Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine karar verdi.
Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine karar verdi.
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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:22
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