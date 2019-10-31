Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının düşmesine karar verdi
Son Dakika Dünya Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının düşmesine karar verdi

Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının düşmesine karar verdi

7 saat önce

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının düşmesine karar verdi, System.String[]

Anayasa Mahkemesi, Yüce Divan sıfatıyla İlker Başbuğ hakkında açılan Ergenekon davasının, "muhakeme şartının gerçekleşmemesi" nedeniyle düşmesine karar verdi.


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Anayasa Mahkemesi, İlker Başbuğ, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:22 
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