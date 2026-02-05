Anayasa Mahkemesi İspanya'ya Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Anayasa Mahkemesi İspanya'ya Ziyaret Gerçekleştirdi

05.02.2026 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Özkaya, anayasa yargısını geliştirmek için İspanya'ya çalışma ziyareti yaptı.

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki heyet, anayasa yargısı alanında ikili ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 3–4 Şubat 2026 tarihlerinde İspanya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında İspanya Anayasa Mahkemesi ve İspanya Yüksek Mahkemesinde çalışma oturumları düzenlenerek bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi işbirliği ile yürütülen "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Başkan Özkaya'ya, Anayasa Mahkemesi başkanvekilleri, üyeleri ve Genel Sekreter Murat Azaklı'nın da aralarında bulunduğu heyet eşlik etti.

Heyetin ilk durağı İspanya Anayasa Mahkemesi oldu. Başkan Kadir Özkaya'nın Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından başlayan çalışma oturumlarında, anayasa yargısı, bireysel başvuru mekanizmaları ve temel hakların korunmasına ilişkin karşılıklı sunumlar yapıldı.

İspanya Anayasa Mahkemesi Başkanı Cándido Conde-Pumpido Tourón, iki mahkemenin aynı Avrupa anayasal geleneğini paylaştığını vurgulayarak, amparo başvurusu ile Türkiye'deki bireysel başvuru sisteminin temel hakların korunmasında merkezi rol oynadığını ifade etti.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ise bireysel başvurunun Türk hukuk sisteminde etkili bir hak arama yolu haline geldiğini belirterek, "Mahkememiz bireysel başvuruda çok başarılı bir sınav vermiştir. Zengin bir içtihat birikimine sahibiz" dedi. Özkaya, ihlal kararlarının asıl öneminin objektif etkisinin hayata geçirilmesinde yattığını vurguladı.

Ziyaretin ikinci gününde Anayasa Mahkemesi heyeti, İspanya Yüksek Mahkemesini ziyaret etti. Çalışma oturumlarında yüksek yargının rolü, iç hukuk yolları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilişkiler ele alındı.

Heyet, İspanya temasları kapsamında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci ile de bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, Dış Politika, Politika, İspanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anayasa Mahkemesi İspanya'ya Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
Dünya basını, Kante’nin Fenerbahçe’ye transferini konuşuyor Dünya basını, Kante'nin Fenerbahçe'ye transferini konuşuyor
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu Polis memuru eşine kurşun yağdırdı, çocuklarının anlattıkları kan dondurdu
Fenerbahçe ile birlikte Türkiye’nin namağlup iki takımından biri oldular Fenerbahçe ile birlikte Türkiye'nin namağlup iki takımından biri oldular

19:03
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan “Epstein“ yorumu: Bu bir insanlık meselesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan "Epstein" yorumu: Bu bir insanlık meselesi
18:55
Cagliari’den Semih Kılıçsoy kararı
Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
17:24
Okan Tüysüz: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
Okan Tüysüz: İstanbul'da 7'nin üzerinde deprem olasılığı yüksek
17:21
Dendias’tan tarihi Türkiye itirafı ABD’ye çağrısı ise skandal
Dendias'tan tarihi Türkiye itirafı! ABD'ye çağrısı ise skandal
17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 19:11:49. #7.11#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi İspanya'ya Ziyaret Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.