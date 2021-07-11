Anayasa Mahkemesi Üyesi Akıncı: "Keşke Anayasa Mahkemesi'nde daha fazla avukat bulunsa" - Son Dakika

Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, "Keşke Anayasa Mahkemesi'nde daha fazla avukat bulunsa. Anayasa Mahkemesi üyesi arkadaşlarımız da kürsüden geliyorlar ama avukat kadar vatandaşlar yan yana gelemiyorlar ne yazık ki. Dolayısı ile avukatın hissettiği kadar bunun ızdırabını hissetmiyorlar" dedi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Celal Mümtaz Akıncı, Afyonkarahisar Barosu'nun gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantısına katıldı. Mevcut Başkan Turgay Şahin ile Murat Çelikbaş'ın yarıştığı seçimlerde konuşan Akıncı, Anayasa Mahkemesi üyelerinin daha fazla avukattan oluşması gerektiği isteğini dile getirerek, "Her ne kadar Anayasa Mahkemesi üyesi olup hakim olsam da ben kendimi halen avukat olarak hissediyorum. Bu duygu bende hiç kaybolmadı ve o refleksle hareket ettim görevim sırasında da. Zaman zamanda bunu ifade ettim, 'keşke Anayasa Mahkemesi'nde daha fazla avukat bulunsa' diye. Niye derseniz, avukatlar vatandaşın yanından gelen meslek mensubu. Vatandaşın ızdırabını şurasında (kalbinde) hisseden meslek mensubu. Diğer yargı mensubu, Anayasa Mahkemesi üyesi arkadaşlarımız da kürsüden geliyorlar ama avukat kadar vatandaşlar yan yana gelemiyorlar ne yazık ki. Dolayısı ile Anayasa Mahkemesi'ne gelen sorunlarda avukatın hissettiği kadar bunun ızdırabını, sorunların oluşturduğu problemleri bir avukat kadar gözlemleyemiyorlar, ben bunu böyle hissediyor ve böyle görüyorum" diye konuştu.

Genel kurulda konuşmaların ardından seçimlere geçilirken, oy verme işleminin saat 17.00'de sona ereceği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR