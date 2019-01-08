Son Dakika Haberleri: Anayasa Mahkemesi Üyesi Hakyemez'in Babası Toprağa Verildi

Anayasa Mahkemesi Üyesi Hakyemez'in Babası Toprağa Verildi

1 saat önce

Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez'in vefat eden babası Hacı Muhammet Hakyemez toprağa verildi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Hakyemez'in Babası Toprağa Verildi, System.String[]
Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez'in vefat eden babası Hacı Muhammet Hakyemez toprağa verildi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez'in babası Hacı Muhammet Hakyemez (90) vefat etti. Hakyemez için Çaykara ilçesinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hakyemez Soğanlı mahallesindeki Üçderik mevkiinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. - TRABZON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:34 Kaynak: İHA

Trabzon, Çaykara, Anayasa Mahkemesi, Güncel
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