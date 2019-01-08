Anayasa Mahkemesi Üyesi Hakyemez'in Babası Toprağa Verildi
1 saat önce
Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez'in vefat eden babası Hacı Muhammet Hakyemez toprağa verildi.
Anayasa Mahkemesi
üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez'in vefat eden babası Hacı Muhammet Hakyemez toprağa verildi.
Anayasa Mahkemesi üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez'in babası Hacı Muhammet Hakyemez (90) vefat etti. Hakyemez için Çaykara
ilçesinde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan
, Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal
, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Hakyemez Soğanlı mahallesindeki Üçderik mevkiinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi. - TRABZON
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:34 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısı Tedavi Gördüğü Hastanede Hayatını Kaybetti
Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu, Mazot Çalarken Yakalandı
AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dayısının Hayatını Kaybetmesiyle İlgili Paylaşımda Bulundu
Trabzon Üniversitesi'nden Görme Engelli Öğrenciler İçin Sesli Kitap Projesi!