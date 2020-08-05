Andırın Devlet Hastanesinin yeni hizmet binası açıldı - Son Dakika

Andırın Devlet Hastanesinin yeni hizmet binası açıldı.

İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, yaptığı açıklamada, Andırın ilçesinde 11 bin metrekare alanlı, 7 bin 675 metrekare kapalı alana sahip, 30 yataklı Andırın Devlet Hastanesi inşaatının tamamlanarak hizmete açıldığını söyledi.

Mevcut Devlet Hastanesinin yanında modern mimariyle inşa edilen ve son teknolojik cihazlarla donatılan hastanenin, ferah poliklinik bekleme alanları, otel standartlarında hasta odaları ve diğer tıbbi birimleriyle hasta kabulüne başladığını belirten Öksüz, şunları kaydetti:

"Andırın Devlet Hastanesi bünyesinde ilçede ilk defa birinci basamak yoğun bakım hizmeti ve palyatif bakım hizmeti de verilecek. Yeni devlet hastanemizin Andırın ilçemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Andırın Devlet Hastanemizin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Bakanımıza, Sayın Valimize, Bakanlığımızın yetkililerine ve şehrimizin değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum."