Çaykur Rizespor, Fernando Andrade ile anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, geçen sezon Sivasspor'da Porto'dan kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncu Fernando Andrade ile anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçen sezon Demir Grup Sivasspor forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı sol kanat oyuncusu Fernando Andrade ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Oyuncu, geçen sezon Süper Lig'de Sivasspor formasıyla 27 maça çıktı, 6 gol 2 asist yaptı.

(Kubilay Ateş/İHA)