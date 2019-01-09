Son Dakika Haberleri: Android Box ve Android Tv Ler İçin En İyi Arayüz Uygulaması / Atv Launcher Tavsiyemdir

Android Box ve Android Tv Ler İçin En İyi Arayüz Uygulaması / Atv Launcher Tavsiyemdir

53 dakika önce

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Android Tv Boxlar için çok kullanışlı bir launcher yani arayüz olan atv launcheri tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Android Tv Boxlar için çok kullanışlı bir launcher yani arayüz olan atv launcheri tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:50 Kaynak: Youtube

TV, Genel
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