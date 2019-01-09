Android Box ve Android Tv Ler İçin En İyi Arayüz Uygulaması / Atv Launcher Tavsiyemdir
53 dakika önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Android Tv Boxlar için çok kullanışlı bir launcher yani arayüz olan atv launcheri tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Android Tv Boxlar için çok kullanışlı bir launcher yani arayüz olan atv launcheri tanıtacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:50 Kaynak: Youtube
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