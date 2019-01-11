Son Dakika Haberleri: Andy Murray Tenisi Bırakıyor: Avustralya Açık, Son Turnuvam Olabilir
BBC

Andy Murray Tenisi Bırakıyor: Avustralya Açık, Son Turnuvam Olabilir

18 dakika önce

Teniste erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası, önümüzdeki hafta başlayacak Avustralya Açık'ın katılacağı son turnuva olabileceğini söyledi.

Andy Murray Tenisi Bırakıyor: Avustralya Açık, Son Turnuvam Olabilir, System.String[]
Teniste erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Andy Murray, önümüzdeki hafta başlayacak Avustralya Açık'ın katılacağı son turnuva olabileceğini söyledi.

Turnuva öncesi Melbourne'de düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan İskoç tenisçi, yaklaşık 20 aydır çok acı çektiğini söyledi.

Geçen yıl kalçasından sakatlandığını hatırlatan Murray, kariyerine Temmuz ayında Wimbledon Tenis Turnuvası'nda son vermek istediğini ancak artık bundan emin olmadığını belirtti.

31 yaşındaki Murray, "4-5 ay daha acı çekerek oynayabilir miyim, bilmiyorum" dedi.

6 ayda 14 maça çıkabildi

Murray, kariyerini uzatabilmek umuduyla Ocak 2018'de kalçasından ameliyat oldu fakat eski formunu yakalayamadı.

Haziran ayında yenide kortlara dönen Murray daha sonra sadece 14 maça çıkabildi.

Murray, Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda dünya sıralamasında 22. sırada yer alan İspanyol Roberto Bautista Agut'la eşleşmişti.

Britanya'nın 1 numaralı tenisçisi olan Murray'nin kariyerinde 3 Grand Slam şampiyonluğu ve 2 Olimpiyat altın madalyası bulunuyor.




Dünya sıralamasında 37 hafta 1 numarada kalan Murray; 2012'de Amerika Açık Tenis Turnuvası'nı, 2013 ve 2016 yıllarında ise Wimbledon Tenis Turnuvası'nı kazanmıştı.

Murray, 77 yıl sonra Wimbledon'da tek erkeklerde şampiyon olan ilk Britanyalı tenisçi olmuştu.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:06 

Tenis, Andy Murray, Avustralya, Spor
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