Angelina Jolie Gazze\'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptı

Angelina Jolie Gazze'deki yıkımı paylaştı: Acil yardım çağrısı yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hollywood yıldızı Angelina Jolie, Gazze'nin 2022-2023 yıllarındaki görüntüleri ile bugünkü halini karşılaştırmalı olarak paylaştı. Ünlü oyuncu, yıkıma dikkat çekerek Gazze için acil yardım çağrısında bulundu.
Hollywood yıldızı ve eski Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, sosyal medya hesabından Gazze'deki yıkıma dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
ESKİ VE YENİ GÖRÜNTÜLERİ YAN YANA PAYLAŞTI
Jolie, Google Haritalar'dan Gazze'nin 2022-2023 yıllarına ait görüntüleri ile güncel görüntülerini karşılaştırmalı olarak paylaştı. Kentte yaşanan yıkımı gözler önüne seren görüntüler üzerinden dikkat çeken ünlü oyuncu, Gazze için acil yardım çağrısında bulundu.
GAZZE İÇİN ÇAĞRI YAPTI
Angelina Jolie'nin paylaşımında, Gazze'nin geçmiş yıllardaki görünümü ile bugünkü hali arasındaki fark öne çıktı. Ünlü oyuncu, paylaşımıyla bölgeye insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.
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