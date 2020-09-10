Angelina Jolie Yemen'deki çocuklara para yardımı toplamak için limonata satan çocuklara bağış yaptı

Amerikalı oyuncu Angelina Jolie, Londra'da Yemenli çocuklara para yardımı toplamak için limonata satan iki çocuğa bağış yaptı.

Londra'da yaşayan altı yaşındaki iki yakın arkadaş Ayaan Moosa ve Mikaeel Ishaaq, Yemen'deki kriz hakkında bilgi sahibi olduktan sonra yardım etmeye karar verdi ve limonata standı açtı.

Angelina Jolie de iki arkadaşın yardım kampanyasından BBC News internet sitesinde yer alan haber aracılığıyla haberdar oldu ve çocuklara şu notun yazılı olduğu bir kart gönderdi:

"Sevgili Ayaan ve Mikaeel, Yemen'deki çocuklara yardım amacıyla yaptıklarınızdan dolayı size ve arkadaşlarınıza teşekkür ederim. Sizden limonata alamadığım için üzgünüm ama yine de standınıza bağış yapmak isterim. Sevgiler."

Ayaan'ın annesi Adeela Moosa, Angelina Jolie'nin yardım notunun 'biraz tuhaf ama muhteşem' olduğunu söyledi.

Adeela Moosa, Jolie'nin limonata kampanyasından haberdar olduktan sonra İngiltere'deki temsilcisiyle iletişime geçtiğini daha sonra temsilcinin de aileyle temasa geçtiğini anlattı.

Moosa, Angelina Jolie'nin 'çok cömert bir bağışta bulunduğunu' ifade etti.

Yardım kampanyasında şimdiye kadar 67.000 sterlinden fazla para toplandı.

Çocukların ilk tepkisinin ne olduğu sorulduğunda Adeela Moosa, 'çocukların başta Angelina Jolie'yi tanımadıklarını ama babalarının çok heyecanlandığını' söyledi.

Çocuklar daha sonra ünlü oyuncuyu Tomb Raider ve Maleficent adlı filmlerdeki rollerinden tanıdı.

İki yarın arkadaş, daha sonra Jolie'ye teşekkür etmek için gönderdikleri videoda "Londra'ya bir daha gelecek olursan bir bardak taze limonata almaktan çekinme" dedi.

UNHCR özel temsilcisi de olan Angelina Jolie, daha önceki açıklamalarında Yemen'deki krize dikkat çekmişti.