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Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika

Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu

27.07.2021 19:48
Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu, System.String[]

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Türkiye ve Angola arasında yapılan anlaşmaların, her iki ülkenin yatırımcılarının güvenle karşılıklı yatırımlarda bulunmasını sağlayacağını belirterek "İmzalanan anlaşmalarla senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili...

Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Türkiye ve Angola arasında yapılan anlaşmaların, her iki ülkenin yatırımcılarının güvenle karşılıklı yatırımlarda bulunmasını sağlayacağını belirterek "İmzalanan anlaşmalarla senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde daha yükseğe, zirveye çıkalım istiyoruz." dedi.
Lourenço, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
İki ülke arasında imzalanan anlaşmalardan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Lourenço, "Dün başladığımız resmi ziyarete, bugün en tepe noktasında bir baş başa, bir heyetler arası görüşme olmak üzere çok ivme kazandırdık. Artık iki ülke arasında iş birliklerimiz artarak devam edecek. Bunu temin edebilirim. Bu sıcak karşılamaya, Türk misafirperverliğine de ayrıca değinmek istiyorum. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ziyarette kendini evinde hissettiğini belirten Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkürlerini sundu.
Lourenço, iki taraf arasındaki görüşmelerin gayet verimli geçtiğini; ikili ilişkilerin, iş birliklerinin nasıl daha yükseğe taşınabileceği konularının ele alındığını belirterek şöyle devam etti:
"Sonuç olarak iş birliklerimizi, eksilerimizi, artılarımızı gördük ve dezavantajları eksileri nasıl artıya çabuk bir şekilde dönüştürebiliriz, onu konuştuk. Burada da sizin huzurunuzda bu görüşmelerin sonucu olarak 10 adet anlaşma imzaladık. Özellikle yatırımların teşviki ve korunması anlaşmamız, hava taşıması anlaşması imzalamış olduğumuz bu iki anlaşmanın önemi çok büyük. Bundan sonra Türk yatırımcılar, daha güvenle Angola'ya gelip yatırım yapabilecek, aynı şekilde bu Angolalı yatırımcılar için de geçerli. Onlar da Türkiye'de güvenle yatırımlarını yapabilecekler."
"Özel sektör, kamu sektörümüzle de ortak olsun"
Türk Hava Yollarının (THY) ve Angola Havayollarının haftada 2'şer uçuş düzenleyeceğini de belirten Lourenço, bunun iki ülkenin halklarını birbirine daha da yakınlaştıracağını ve bütün alanlarda iş birliklerinin artmasına yol açacağını söyledi.
Lourenço, Türk özel sektörünün Angola'da her zaman her alanda yatırım yapabileceğini ve özellikle ülkesindeki altyapı projelerinde bu yatırımları görmek istediklerini vurgulayarak "Ortaklık da istiyoruz. Özel sektör, kamu sektörümüzle de ortak olsun." ifadelerini kullandı.
Devletten devlete kredi açma konusunun da görüşmelerde gündeme geldiğini belirten Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her zamanki gibi pratik akıl ve çözüm odaklı yaklaşımıyla, bu konunun Eximbank'tan yürütülebileceğini kendisine söylediğini aktardı.
Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çözüm odaklı ve dostane görüşmelerinden dolayı teşekkür etti.
Her iki ülkenin de ilişkilerde kaybettiği zamanı en hızlı şekilde geri almak olduğunu belirten Lourenço, "İmzalanan anlaşmalarla senelerdir kaybettiğimiz zamanı geri alalım ve ikili ilişkilerde, ticaret hacminde her zaman daha yükseğe, zirveye çıkalım istiyoruz." dedi.
Lourenço, kendisinin, Angola'dan Türkiye'ye devlet başkanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kendisine ekimde Angola'ya bir ziyarette bulunabileceğini dile getirdiğini aktardı.

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Angola, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Angola Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ortak basın toplantısında konuştu - Son Dakika


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