Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı İstanbul'da bir lisede sergilenecek - Son Dakika
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Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı İstanbul'da bir lisede sergilenecek

25.05.2022 13:46

Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı İstanbul'da bir lisede sergilenecekİSTANBUL Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı, sergilenmek üzere Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağlı okullardan Üsküdar Amerikan Lisesi'ne teslim edildi.

Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı İstanbul'da bir lisede sergilenecek

İSTANBUL Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı, sergilenmek üzere Sağlık ve Eğitim Vakfı'na bağlı okullardan Üsküdar Amerikan Lisesi'ne teslim edildi.

Üsküdar Amerikan Lisesi, daha önce Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağını, düzenlenen askeri törenle okulda sergilemek üzere devraldı. Ay yıldızlı bayrağın bundan böyle Üsküdar Amerikan Lisesi'nde dalgalanacağı belirtildi. Bu değerli emanet, düzenlenen törenle öğrencilere teslim edildi.

Törende konuşan SEV Yönetim Kurulu Başkanı Piraye Erdem, "Ulu Önder Atatürk'ün ebedi mekanında dalgalanan Türk bayrağını bugün gururla devralıyoruz. Atatürk'ün Cumhuriyetimizi Türk gençliğine teslim ettiği gibi biz de bugün öğrencilerimize Türk bayrağını teslim ediyoruz. Çağdaş eğitimi kendine rehber edinmiş Vakfımızın kurumlarından Üsküdar Amerikan Lisesi, bayrağımıza en iyi şekilde sahip çıkacaktır. Vakfımıza ve Refik Bey'e, böyle bir işe vesile olduğu için teşekkür ederim" dedi.

Törene katılan TAC'74 mezunlarımızdan Refik Kutluer ise "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanmış bu özel bayrak 10 Kasım haricinde milli yas günlerinde bile yarıya indirilmemektedir. Anıtkabir'de dalgalanan ve gururla sahiplendiğimiz yüce Türk bayrağı, her zaman Atatürk'ün açmış olduğu çağdaş uygarlık yolunda aydınlık geleceğe yürüme arzumuzun simgesi olacaktır. Bayrağımızı SEV adına büyük bir gururla teslim aldım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları vesilesiyle bugün bu kutsal emaneti siz gençlere devrediyorum. Koruyup yücelteceğinize inanıyorum" dedi.

Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı İstanbul'da bir lisede sergilenecek
Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı İstanbul'da bir lisede sergilenecek
Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı İstanbul'da bir lisede sergilenecek
Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı İstanbul'da bir lisede sergilenecek

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı İstanbul'da bir lisede sergilenecek - Son Dakika


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