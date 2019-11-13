Son Dakika Haberleri: Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atılması nedeniyle suç duyurusu yapıldı
Son Dakika Dünya Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atılması nedeniyle suç duyurusu yapıldı - Son Dakika Dünya

Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atılması nedeniyle suç duyurusu yapıldı

6 saat önce

Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atılması hakkında bir vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu. Anıtkabir yönetmeliğine aykırı hareket edildiğini belirten vatandaş TCK'nın da üç ayrı maddesi üzerinden dava açtı.

Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atılması nedeniyle suç duyurusu yapıldı, System.String[]

Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atılması hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.


Mehmet Avcı isimli vatandaş Cumhuriyet Başsavcılığına giderek olaydan duyduğu rahatsızlık nedeniyle slogan atanlar ve buna müsaade edenler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:16 
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