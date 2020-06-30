Anjiyografide görülemeyen kalp damarına baypas yapılan hasta iyileşti - Son Dakika

Anjiyografide görülemeyen kalp damarına baypas yapılan hasta iyileşti

Konya'da, anjiyografide tespit edilemediği için "kalp damarına baypas yapılması olanaksız" denilen hasta, yapılan ameliyatla iyileşti.

Konya'da, anjiyografide tespit edilemediği için "kalp damarına baypas yapılması olanaksız" denilen hasta, yapılan ameliyatla iyileşti.

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Diyabet hastası 46 yaşındaki Nuri Hakalan, boğazında oluşan yanma hissi üzerine eşiyle hastaneye gitti.

Yapılan tetkik ve muayenenin ardından hastanın, anjiyografide görülemeyen ve bu sebeple ameliyat edilemeyecek 5 kalp damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğu anlaşıldı.

Ameliyat edilememesi halinde sürekli ilaç kullanacağı ve günlük hayatı zorlaşacağı bilinen hastanın kalp damarları, Farabi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ufuk Özergin ile ekibinin başarılı operasyonuyla açıldı.

Doç. Dr. Özergin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anjiyografide görülemeyen bu damarların ameliyatının eskiden de yapıldığını, ancak hastaların çoğunlukla sağlığına kavuşamadığını söyledi.

Eskiden bu hastaların sürekli hastaneyle bağlantılı yaşamak zorunda kaldıklarını ifade eden Özergin, "Yaygın olarak anjiyografide görülmeyen ve yaygın damar tıkanıklığı sebebiyle baypas yapılamaz dediğimiz, devamında ise tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan bu hastalarımıza, günümüz teknolojisiyle baypas yapabilmekteyiz." diye konuştu.

Ufuk Özergin, geçmiş dönemlerde yapılan bu ameliyatların sonuçlarının iyi olmadığını, bazı hastaların operasyonun ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirebildiğini anlattı.

Bu ameliyatların, etkili kan sulandırıcı ilaçların devreye girmesiyle artık çok rahatlıkla yapılabildiğini vurgulayan Özergin, şöyle konuştu:

"Baypas ameliyatı, 'köprüleme' diye tabir ettiğimiz tıkalı ya da dar olan damarın arkasındaki sağlıklı bölgeye yapılan bir ameliyat. Ancak bu bölge sağlıklı değilse, damarın içerisini temizlemek suretiyle burayı sağlıklı hale getirmek ve kan akışını sağlamak gerekiyor. Genellikle 1 milimetrenin altındaki damar çaplarında yapılan baypas işlemi sağlıklı sonuç vermez, erken dönemde tıkanırdı. Dolayısıyla yapılan işlem başarısız olurdu. Gelişen tıp sayesinde bu damarları temizleyerek yaklaşık 2,5 ila 3 milimetre çapında bir damar yolu açabiliyor ve çok rahatlıkla baypas yapabiliyoruz. Bu damarlar çok uzun süre açık kalabiliyor."

Doç. Dr. Özergin, bu ameliyatın yapılamadığı dönemlerde hastaların maksimum ilaç tedavisiyle hayatlarına devam ettiğini, ameliyat yapılmadığında ise göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi problemlerin ortadan kalkmadığını aktardı.

"Kendimi bu kadar iyi hissedeceğimi zannetmiyordum"

Yeniden sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Nuri Hakalan ise operasyonun ardından kendisini çok iyi hissettiğini söyledi.

Ameliyat öncesinde tedirgin olduğunu dile getiren Hakalan, "Hastaneye gittiğimde doktorlar, kalp damarlarımın 5'inin yüzde 99 tıkandığını ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Yapılan muayenenin ardından hemen ameliyata alındım. Kendimi bu kadar iyi hissedeceğimi zannetmiyordum." ifadelerini kullandı.

Konya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:25 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Anjiyografide görülemeyen kalp damarına baypas yapılan hasta iyileşti - Son Dakika
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