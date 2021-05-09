Ankara Büyükşehir Belediyesinden Beypazarı'na su tankı hibe edildi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca, Beypazarı'nın Kayabükü mahallesine 3 tonluk su tankı hibe edildi.

Su tankı Kayabükü Mahallesi Muhtarlığına teslim edildi.

Mahalle muhtarı Muammer Köksal, kendilerine yangında öncü olarak kullanılabilecek 3 tonluk su takı hediye eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Mahalle sakini İbrahim Köksal da, mahallelerine teslim edilen ve traktör kuyruk miline bağlı olarak çalışan, ayrıca yangın vanalarına da bağlanabilen su takını, olası yangınlarda itfaiye ekipleri gelene kadar kullanılabileceklerini söyledi.