Ankara Büyükşehir Belediyesinin "toplu sünnet şöleni" için kayıtlar yarın başlıyor - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin "toplu sünnet şöleni" için kayıtlar yarın başlıyor

30.06.2022 13:41
Ankara Büyükşehir Belediyesinin "toplu sünnet şöleni" için kayıtlar yarın başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin her yıl düzenlediği "toplu sünnet şöleni" için kayıtlar yarın başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin her yıl düzenlediği "toplu sünnet şöleni" için kayıtlar yarın başlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıl ara verilen "sünnet şöleni"nde bu yıl bin çocuk ücretsiz sünnet ettirilecek. 6-12 yaş aralığındaki çocukların sünneti için başvuruların alınmasına yarın başlanacak.

Kayıt yaptırmak isteyen aileler Ankara Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Halka İlişkiler Bankosu, Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, Altındağ Gıda Yardım Birimi ve Sincan Gıda Yardım Birimi'ne çocuklarının ve kendilerinin kimlik fotokopileri ve ikametgah belgeleriyle başvurabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kayıt sürecinin tamamlanmasıyla çocuklara ücretsiz sünnet kıyafeti ve çeşitli hediyeler dağıtacak. Belediyenin Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ise "sünnet şöleni" için özel program hazırlayacak.

Detaylı bilgi "(0312) 507 15 34" numaralı telefondan alınabilecek.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesinin 'toplu sünnet şöleni' için kayıtlar yarın başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesinin "toplu sünnet şöleni" için kayıtlar yarın başlıyor - Son Dakika
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