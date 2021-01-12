Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı kararı - Son Dakika

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı kararı

12.01.2021 09:08
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara ili genelinde çeşitli semtlerde bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları ve haberleştikleri tespit edilen 12 astsubay ile 1 'mahrem imam' olmak üzere toplam 13 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde 12.01.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi.

-İHA-

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı kararı - Son Dakika


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