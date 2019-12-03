Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock... - Son Dakika
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock...
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken zanlılardan 11'i yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken zanlılardan 11'i yakalandı. - ANKARA
Kız meselesi cinayeti zanlısı hakkında karar verildi Alevlerin arasında kalan genç kadını itfaiye eri kurtardı Yılbaşı öncesi piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 1700 litre sahte içki ele geçirildi Kimyasal madde ile etrafa saldırdı! Dehşet anları kamerada