Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock...
Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock... - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock...

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken zanlılardan 11'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock..., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verirken zanlılardan 11'i yakalandı. - ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:35 Kaynak: İHA
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