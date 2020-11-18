Son dakika! FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasında 21 tutuklama - Son Dakika

Son dakika! FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasında 21 tutuklama

18.11.2020 09:17
Son dakika! FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasında 21 tutuklama, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Kasım'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden 21'inin tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 Kasım'da FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 70 şüpheliden 21'inin tutuklanmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığında "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde "mahrem sorumlu" konumunda oldukları tespit edilen 89 şüpheli hakkında 6 Kasım'da gözaltı karar vermişti. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden 57'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenilirken, işlemleri tamamlanan şüpheliler Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklanma, 48'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, tutuklanması talep edilen 21 şüphelinin tutuklanmasına, 48 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bir şüphelinin ise savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi. - ANKARA

Son dakika! FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasında 21 tutuklama
Son dakika! FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasında 21 tutuklama
Son dakika! FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasında 21 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü, Jandarma, 6 Kasım, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasında 21 tutuklama - Son Dakika


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