Son Dakika Haberleri: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7...

42 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7..., System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Başsavcı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel
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