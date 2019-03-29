Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetö Soruşturması Kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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