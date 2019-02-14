Son Dakika Haberleri: Ankara'da 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi Yapıldı

Ankara'da 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi Yapıldı

50 dakika önce

2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, Türksat'ın desteğiyle gerçekleştirildi.

Ankara'da 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi Yapıldı, System.String[]
2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, Türksat'ın desteğiyle gerçekleştirildi.

Siber güvenlik sektöründeki gelişmelerin değerlendirileceği 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi, bugün Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) Türksat'ın desteğiyle gerçekleştirildi. Zirvede siber güvenlikle ilgili toplumun tüm katmanlarında farkındalık oluşturulması amacıyla yerli teknolojilerin geliştirilmesi ve kritik altyapılarda kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik politika, strateji ve eylem planları tartışıldı. Türksat Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörü Mehmet Ali Ortayatırtmacı, "Mobil Ağlarda Siber Güvenlik" başlıklı oturumda konuştu. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 12:33 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakanlık Duyurdu! Peri Bacaları'ndaki Tepki Çeken Otelin Yıkımına Başlandı Amcasını Pompalı Tüfekle Öldüren Gözü Dönmüş Yeğen, Cinayeti Sosyal Medyada Paylaştı

Yılın Kadını Ödülünü Alan Demet Evgar'dan, Annesine Duygusal Teşekkür Türkiye'den Avusturya'ya Bozkurt Tepkisi: İlişkilerimize Etkileri Olur
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 13:23:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da 2. Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]