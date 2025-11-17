Ankara'da 200 Öğrenciyi Buluşturan İzcilik Kampı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ankara'da 200 Öğrenciyi Buluşturan İzcilik Kampı Düzenlendi

17.11.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi, farklı şehirlerden gelen yaklaşık 200 öğrenciyi Pursaklar Karaköy Mesire Alanı'ndaki İzcilik Kampı'nda bir araya getirerek hem eğitim hem de eğlence imkanı sundu.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), farklı şehirlerden gelen yaklaşık 200 öğrenciyi, Pursaklar Karaköy Mesire Alanı'ndaki İzcilik Kampı'nda bir araya getirdi. Bir hafta süren kampta genç izciler hem eğitimlere katıldı hem de çeşitli etkinliklerle eğlenceli bir ara tatil geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ara tatilde gençlerin doğayla buluşmasını sağlamak amacıyla Pursaklar Karaköy Mesire Alanı'nda İzcilik Kampı düzenledi. ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 9-15 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kampa, ABB Spor Kulübü'nün İzcilik Kulübü üyeleri ile Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 7-18 yaş aralığındaki yaklaşık 200 izci katıldı.

Bir hafta boyunca hem öğrendiler hem de sosyalleştiler

Kamp boyunca öğrenciler, temel izcilik eğitimleri, doğa yürüyüşleri, takım oyunları ve çeşitli beceri atölyeleriyle buluştu. Genç izciler ateş yakma, düğüm atma, telsiz kullanımı, okçuluk ve el becerileri gibi etkinliklerle bir hafta boyunca hem öğrendi hem de sosyalleşti.

"Spor ve sporcuya desteğimiz devam edecek"

ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Şube Müdürü Sercan Yiğit, spor ve sporcuya desteklerinin süreceğini belirterek, "Öğrencilerimizi doğayla buluşturmak için Pursaklar Karaköy Mesire Alanı'nda Osmaniye, Eskişehir, Konya ve birçok ilimizden izcimizi ağırladık. Bununla birlikte Anıtkabir, Birinci Meclis ve birçok tarihi yerde geziler düzenledik. Belediye olarak spor ve sporcuya desteğimiz devam edecek" dedi.

ABB Ankara Spor İzcilik Önderi Mustafa Köşker ise "Belediye tarafından bütün ihtiyaçlarımıza destek verildi. Yemeklerimiz verildi, elektrik ihtiyacı, masa, sandalyeye kadar hiçbir ihtiyacımız kalmadı. Önümüzdeki yaz dönemlerinde burasını izcilerle doldurup taşıracağız ve izcilik yapmayan gencimizin, çocuğumuzun kalmamasını diliyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerden ABB'ye teşekkür

Kampa katılan izciler de yeni beceriler kazanmanın ve farklı illerden arkadaş edinmenin mutluluğunu dile getirerek, şunları söyledi:

Elanur Yılmaz: "Okçuluk öğrendik, bileklik yapıyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz."

Aybüke Azra Özese: "Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bize bu kamp imkanını sağladığı için teşekkür ederiz. Çeşitli şeyler öğrendik, eğlenceli oyunlar oynadık. Diğer izcilerle arkadaş olduk."

Halil Küçük: "Beşinci sınıfa gidiyorum, burayı sevdim, seneye de gelmeyi düşünüyorum. Katıldığım için mutluyum. Anıtkabir'e gittik, müzelere gittik, eğlendik."

Süleyman Mert: "Dördüncü sınıfa gidiyorum. Kampı sevdim, her zaman gelmeyi düşünüyorum. Bıçak ve balta kullanmayı, ateş yakmayı, ip bağlamayı öğrendik."

Aslıhan Parlak: "Konya'dan geldik, burada bir sürü şey öğrendik. Düğüm atmayı öğrendik, odun kırmayı öğrendik. Çadırla ilgili bir sürü yeni şey öğrendik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 200 Öğrenciyi Buluşturan İzcilik Kampı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa’da polisin şehit olduğu kaza kamerada Manisa'da polisin şehit olduğu kaza kamerada
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı
AK Partili vekil ölümden döndü, tıra çarpmaktan son anda kurtuldu AK Partili vekil ölümden döndü, tıra çarpmaktan son anda kurtuldu
Almanya, yasadışı dronlara karşı kesenin ağzını açtı: 100 milyon Euro Almanya, yasadışı dronlara karşı kesenin ağzını açtı: 100 milyon Euro
Mayoyla sahaya atlamıştı Kinsey Wolanski’nin yeni mesleği şaşırttı Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı
Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor Bilimsel Araştırma: Sirke Tüketimi Kan Şekerini Düşürüyor ve Kolesterolü Dengeliyor

11:56
Sergen Yalçın bıçak altına yattı
Sergen Yalçın bıçak altına yattı
11:44
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi Galatasaray’da rekor ayrılık kapıda
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık kapıda
11:13
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
11:13
A Milli Takım’da son dakika değişikliği Galatasaray’ın yıldızı çağrıldı
A Milli Takım'da son dakika değişikliği! Galatasaray'ın yıldızı çağrıldı
10:53
Aydın’da neler oluyor 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti
10:52
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat SGK uzmanı uyardı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 12:04:27. #.0.5#
SON DAKİKA: Ankara'da 200 Öğrenciyi Buluşturan İzcilik Kampı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.