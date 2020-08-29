Ankara'da "2020 Kore Kültür Merkezi K-Pop Festivali" yapıldı - Son Dakika

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ile büyükelçilik bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi (KKM) iş birliğiyle "2020 KKM K-Pop Festivali" etkinliği düzenlendi.

Festivalde, vokal ve dans yarışmalarında Türk öğrenciler bireysel ve grup olarak performans sergiledi.

Yarışmaların birincilerine 700 dolar para ödülü ve Kore turuna katılım ödülü, ikincilerine 500 ve üçüncülerine 300'er dolar para ödülü verildi.

Yarışmanın jüriliğini KKM Müdürü Dongwoo Cho, Ankara Balesi Modern Dans Topluluğu eğitmeni Deniz Alp ve Hacettepe Ankara Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Tunca Arıcan yaptı.

Jüriler, yarışma süresince "vokal" bölümü için vokal gücü, telaffuz, sahne hakimiyetini, "dans" bölümü için de koreografi, dans tekniği, sahne hakimiyetini değerlendirdi.

Etkinliğe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske, sosyal mesafe, hijyen şartları göz önünde bulundurularak, sınırlı sayıda izleyici kabul edildi.

Etkinlikte, KKM yeni müdürü olarak atanan ve haftaya görevi devralacak Park Kee-houng da hazır bulundu.