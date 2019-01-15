Son Dakika Haberleri: Ankara'da 50 Muvazzaf Askere Fetö Gözaltısı

Ankara'da 50 Muvazzaf Askere Fetö Gözaltısı

26 dakika önce

ANKARA'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 50 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da 50 Muvazzaf Askere Fetö Gözaltısı, System.String[]
ANKARA'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 50 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin ifadeleri ve teşhisleri sonucu FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan 3 teğmen, 47 astsubay olmak üzere 50 asker şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sabah eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda şüphelilerin büyük bölümü gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri devam eden şüphelilerin tamamının aktif görevde olduğu belirtildi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:48 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Telefonda Görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Arasındaki Görüşme Sonrası Dolar Düşüşe Geçti

Kızlı Erkekli Sokak Kavgası, Saniye Saniye Kaydedildi Sigarayı Bırakmak İsteyenler Tedaviden Ücretsiz Faydalanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 10:14:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da 50 Muvazzaf Askere Fetö Gözaltısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]