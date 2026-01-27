Ankara'da Aile İçi Şiddet: Kadın Öldürüldü, Damat İntihar Etti - Son Dakika
Ankara'da Aile İçi Şiddet: Kadın Öldürüldü, Damat İntihar Etti

Ankara'da Aile İçi Şiddet: Kadın Öldürüldü, Damat İntihar Etti
27.01.2026 16:12
Ankara'da eski damadı tarafından kızıyla birlikte saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Ankara'da eski damadı tarafından kızıyla birlikte saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti. Saldırgan damat daha sonra intihar ederken, vurduğu eski eşi ise ağır yaralandı. Öldürülen kadının komşusu ise olayla ilgili, "Komşum, eski damadının sürekli evlerinin önüne gediğini ve kendilerini rahatsız ettiğini söylüyordu" dedi.

Olay, Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, Erkan Bartan (53), boşandığı eşi S. Koçak'ın (53) barışma istediğini reddettiği için ailesiyle birlikte yaşadığı apartmana gizlice girdi. Beklemeye başlayan Bartan, kapıyı açan eski eşi ve onun annesi Ülker Koçak'a (73) tabanca ile ateş ettikten sonra intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vefat ettiği belirlenen Bartan ile eski kayınvalidesi Koçak'ın cenazeleri çalışmaların ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ağır yaralanan S. Koçak ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Saldırgan koca uyuşturucu ticareti nedeniyle hapis cezasına çarptırılmış

Cinayetin ardından intihar eden Erkan Bartan'ın yaklaşık 5 sene önce uyuşturucu ticaretinden dolayı hapis cezasına çarptırıldığı ve kısa süre önce tahliye edildiği aktarıldı. Öte yandan, geçen sene boşanan çiftin bir kız çocuklarının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin ise devam ettiği aktarıldı.

"Komşumuzla çok samimiydik, durumdan şikayetçiydi"

Öldürülen Koçak'ın komşusu Tenzile Ünal, olayla ilgili "Komşum, eski damadının sürekli evlerinin önüne geldiğini ve kendilerini rahatsız ettiğini söylüyordu. Bir türlü kızlarını kurtaramadıklarından bahsediyorlardı. Vurulan kadın eşiyle boşanmıştı ama eşi onu rahatsız ediyordu. Hapisten çıkmıştı. Komşumuzla çok samimiydik. Durumdan şikayetçiydi. Saldırganla bir kez apartman toplantısında karşılaşmıştık. Sinirlenip terk etmişti toplantıyı" dedi.

Başka bir komşu ise olayın ardından üzüntü duyduklarını belirterek, "Boşanan çiftin araları açıkmış, husumet varmış. Komşularım anlatırdı. Saldırgan barışmak istiyormuş. Komşularımız çok iyi insanlardı. Yıllardır beraber otururduk. Bazen taraflar arasında küçük olaylar yaşanırdı. Saldırganı tanımazdım. Arada sırada ziyarete gelirdi. Olayı duyunca adeta çılgına döndük" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Ankara, Suç

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Aile İçi Şiddet: Kadın Öldürüldü, Damat İntihar Etti - Son Dakika

