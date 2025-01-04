Ankara'da 'AKS 101 Çalıştayı' Düzenlenecek - Son Dakika
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Ankara'da 'AKS 101 Çalıştayı' Düzenlenecek

Ankara Kent Konseyi, kültür ve sanat politikalarını geliştirmek için 'AKS 101 Çalıştayı' yapacak.

04.01.2025 16:16
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(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Kültür Sanat Meclisi, 10 ve 11 Ocak 2025 tarihlerinde "AKS 101 Çalıştayı" düzenleyecek.

Ankara Kent Konseyi, "AKS 101 Çalıştayı" düzenlemeye hazırlanıyor. Çalıştay, Başkentin kültür ve sanat politikalarına ilişkin yeni bir vizyon oluşturmayı ve bu alanda liyakati öne çıkarmayı hedefliyor.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, kent politikalarında kültür ve sanatın etkisine olan inancını vurguladı. Yılmaz, şunları söyledi:

"Ankara Kent Konseyi altında yeni kurulan Kültür Sanat Meclisimiz, yerel yönetimlerin kültür ve sanat politikalarının geliştirilmesi için bu çalıştayı düzenleme kararı aldı. 'Vasata karşı liyakat yılı olsun' diyerek, uzmanları, sanatçıları ve kültür insanlarını bir araya getiriyoruz. Amacımız, kültür ve sanatın her alanında liyakat sahibi bireylerle kalıcı izler bırakmak."

Kent planlaması ve kalkınmasında kültür politikalarının önemine de dikkati çeken Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Kenti sadece beton yığınlarından ibaret görenler, kentimize en büyük zararı veriyor. Dünya kenti olma yolunda, kültürel cazibe merkezi haline gelmek istiyorsanız, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere, sanatçılardan uzmanlara kadar her kesimin görüşlerini almalısınız. Bu çalıştay, bu vizyonun ilk adımıdır."

Cumhuriyetin 101. yılında 101 tavsiye

Kültür Sanat Meclisi Başkanı Alper Kaya, çalıştayın hedeflerini, şu ifadlerle özetledi:

"Cumhuriyetimizin 101. yılında, kent kültürü ve sanat politikalarına 101 somut katkı sunmayı amaçlıyoruz. Yerel yönetimlerin kültür ve sanat politikalarındaki rolünü tartışacağımız bu oturumlarla Ankara'nın başkent kimliğini güçlendireceğiz. İnanıyorum ki bu hedefimize kolaylıkla ulaşacağız."

Kaya, çalıştayın 230'u aşkın bileşenin gönüllü emeğiyle ortaya çıktığını vurgulayarak, "Müzikten plastik sanatlara, edebiyattan kültür diplomasisine kadar sekiz ayrı çalışma grubumuz, büyük bir özveriyle bu çalışmayı hazırladı. Gönüllü ruhlarıyla, bilgi ve birikimlerini karşılık beklemeden ortaya koyan tüm bileşenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaya, Kültür Sanat Meclisi'ne ilk günden itibaren destek veren Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'a ve yönetim kuruluna şükranlarını sundu.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Kent Konseyi, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'AKS 101 Çalıştayı' Düzenlenecek - Son Dakika

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