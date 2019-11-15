Ankara'da AVM'lerin oyun alanları çocuklar için temizlendi

ANKARA'da ara tatil öncesi bazı alışveriş merkezlerinde yer alan çocuk oyun alanları Tepe Servis ve Yönetim tarafından antimikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak dezenfekte edildi.

Tepe Servis ve Yönetim, doğa ve çevre duyarlılığı alanında örnek bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda gerçekleştirilen 'Temiz Çevre' projesinin ilk ayağı Ankara'daki alışveriş merkezlerinde yer alan çocuk alanları oldu. '#öncekirletme' sloganıyla gerçekleştirilen proje kapsamında, alışveriş merkezlerindeki oyun alanları, virüs ve mikropların yüzde 99'unu yok eden ve üremelerini durduran, çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak dezenfekte edildi. Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, proje kapsamında 2019-2020 eğitim-öğretim döneminin 18-22 Kasım tarihlerine denk gelen ilk ara tatili öncesinde, Ankara'da bulunana bazı alışveriş merkezlerinde yer alan çocuk alanlarının çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla dezenfekte edildiğini belirtti.

'VİRÜS VE MİKROPLARIN ÇAPRAZ BULAŞMA RİSKİNİ KALDIRMAYI HEDEFLEDİK'

Geliştirdikleri 'Temiz Çevre' projesi ile çevre ve doğaya saygılı çözümler sunmayı hedeflediklerini kaydeden Tepe Servis ve Yönetim Genel Müdürü Canan Çakmakcı, Projemizin ilk ayağı Ankara'da bulunan bazı alışveriş merkezlerinde yer alan çocuk oyun alanları oldu. Söz konusu alanları virüs ve mikropların yüzde 99'unu yok eden ve üremelerini durduran, çevreye duyarlı antimikrobiyal koruyucularla ücretsiz olarak dezenfekte ettik. #öncekirletme mottosuyla ön plana çıkardığımız projemize önümüzde süreçte de devam edeceğiz. Toplum sağlığı açısından bu tür alanlarda hijyen sağlamanın, bakteri, virüs ve mikropların çapraz bulaşma riskini minimize etmenin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Projemizle, bu tür alanlarda bakteri, virüs ve mikropların çapraz bulaşma riskini ortadan kaldırmayı hedefledik. Söz konusu çevreci koruyucular ağır metal ve gümüş içermiyor, zehirli madde ve kimyasal kalıntı bırakmıyor. En önemlisi diğer bakteri, virüs ve mikropların direnç kazanmasını engelliyor dedi.

'KİMYASALDAN VE SUDAN ETKİLENMEYECEK ÜRÜNLER KULLANIYORUZ'

Tepe Servis ve Yönetim'in kurumsal temizlik hizmeti kapsamında 9 bin personeliyle 81 ilde hizmet verdiklerini ifade eden Çakmakcı, şunları söyledi

Hizmet verdiğimiz alanlar arasında okullar, hastaneler, banka şubeleri ve alışveriş merkezleri gibi insanların toplu halde bulunduğu birçok alan var. Toplum sağlığı açısından bu tür alanlarda hijyen sağlamanın son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Kirlenme ve kontaminasyon olduktan sonra ister geleneksel ister profesyonel metodlarla temizlik yapılsın, bir sonraki kirlenmenin gerçekleşmesi maalesef kaçınılmaz oluyor. Bu da yönetilmesi ve sürdürülebilmesi zor bir süreci beraberinde getiriyor. 'Temiz Çevre' projemizin ilk etabında bu durumun önüne geçebilmek amacıyla temizlik hizmetlerinde fark yaratacak, çevreye duyarlı, yüksek hijyen sağlayabilecek, uygulaması kolay, toplum sağlığını gözeterek, mikrop, virüs ve bakterilerin çapraz bulaşma riskini azaltmaktır. Aynı zamanda mikrop ve virüslere direnç kazandırmayacak, herhangi bir kimyasaldan ve sudan etkilenmeyecek ürünler kullanıyoruz.