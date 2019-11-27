Ankara'da babalara 'ilgili baba' eğitimi

Ankara'da Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) ve Çankaya Belediyesi'nin ortak protokolü ile hayata geçirilen 'Baba Destek Eğitim Programı' kapsamında, 3-6 yaş çocuk sahibi babalara çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma eğitimi veriliyor. Eğitmen Ercan Başal, "Kişiler zaten babalığı bir şekilde yapıyor; ama biz etkili ve ilgili babalıkla beceri kazandırmaya çalışıyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi ile AÇEV'in 2017 yılında imza altına aldığı 'Baba Destek Eğitim Programı' protokolü kapsamında eğitimler belediyenin kreşlerinde başladı. Kreşlerde eğitim alan çocukların velilerine yönelik düzenlenen eğitimlerle, aile içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, demokratik davranışların gelişmesi ve şiddet içeren davranışların değiştirilmesi amaçlanıyor. 3-6 yaşları arasında çocukları olan babalara yönelik eğitimle, çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi, babanın çocukla birlikte zaman geçirmesi, çocuğun çok yönlü gelişimine katkı sağlanması, babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurması hedefleniyor. 12 hafta sürecek eğitim sonrası katılımcı babalara sertifika verilecek.

'ÇOCUĞU BİR BİREY GİBİ GÖRMEYİ ÖNERİYORUZ'

Eğitmen Ercan Başal, kişilerin babalık görevlerini iyi bir şekilde yaptıklarını; ancak kendilerinin etkili ve ilgili babalıkla beceri kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. Eğitimde anne ve babanın tutumlarını ve bilmeden yaptıkları yanlışları konuştuklarını belirten Başal, "Baskıcı tutum, aşırı korumacı tutum, tavizkar tutum vs. bunların çocukların olumsuz gelişim ile ilgili yönlerini görmelerini sağlıyoruz. Bu bireylerde aslında bir farkındalık oluşturuyor ve en temelde de demokratik aile tutumunu öneriyoruz. Baskıcı tutumda ebeveynden çocuğa yönelik bir güç kullanımı var, tavizkar tutumda da bu tam tersi oluyor. Yani çocuğun ebeveyne yönelik bir güç kullanımı ortaya çıkıyor. Aşırıcı korumacı tutumda da çocuğun gelişimini engelleyen bir sonuç ortaya çıkıyor. Derslerimizde babalara çocuk yemek yiyebilecek durumdayken ona yemek yedirmek ya da merdiven çıkabilecekken çocuğu kucağa alıp çıkarmak durumları yapmamalarını ve çocukları aslında belli bir mesafeden korumaları gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca çocuğun etkin dinlenmesine de çok önem veriyoruz. Çocuğu can kulağıyla dinlemek, dikkate almak ve çocuğu bir birey gibi görmeyi öneriyoruz" dedi.

'NASIL TEPKİ GÖSTERECEĞİMİ ÖĞRENDİM'

Eğitime katılan muhasebeci 2 çocuk babası Yasin Akkaşoğlu (43) ise kursa gelme amacının çocuğuna olan davranışlarını düzenlemek olduğunu ifade ederek, "Kursa geldikten sonra gördüm ki bu kursta gördüklerimiz sadece çocuk için değil tüm çevrem ve ailem için aslında uygulayabileceğim şeyler. Bunun neticesinde ailemle olan ilişkilerim de düzeldi. İstenmeyen davranışlara nasıl tepki göstereceğimi, nasıl bu davranışlarla başedeceğimi bu kursta öğrenmiş oldum. Daha çok empati ve davranış üzerine derslerimiz geçiyor bununla beraberde psikoloji ağırlıklı bir süreç izliyoruz" diye konuştu.

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Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,