Son Dakika Haberleri: Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahalesi
Son Dakika Dünya Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahalesi

Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahalesi

25 dakika önce

HDP Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekilleri ve bir grup partiliye polis biber gazıyla müdahalede bulundu.

Ankara'da basın açıklaması yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahalesi, System.String[]

HDP Ankara İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yapmak isteyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, milletvekilleri ve bir grup partiliye polis biber gazıyla müdahalede bulundu.


Kızılay Meşrutiyet Caddesi'ndeki İl Başkanlığı önünde güvenlik önlemi alan polis, kayyumlarla ilgili basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin vermedi. Polisin müdahalesine 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu gerekçe olarak gösterdiği belirtildi.

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Halkların Demokratik Partisi, Sezai Temelli, Ankara, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:03 
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