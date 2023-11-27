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Ankara'da kanlı gece! Tartışma yaşadığı eşini tabancayla vurarak öldüren mahalle bekçisi aynı silahla intihar etti - Son Dakika

Ankara'da kanlı gece! Tartışma yaşadığı eşini tabancayla vurarak öldüren mahalle bekçisi aynı silahla intihar etti

Ankara'da bir mahalle bekçisi, evde tartıştığı eşini vurduktan sonra kendisine ateş ederek intihar etti. Olay sonucunda çift hayatını kaybetti.

27.11.2023 - 02:28,  Güncelleme: 02:30
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Ankara'da mahalle bekçisi İ.Ö.K., evde tartıştığı eşi A.N.K.'yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla kendisine ateş etti. Komşuların ihbarıyla eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiğini belirlendi.

EŞİNE TABANCAYLA ATEŞ ETTİ

Olay gece saatlerinde Mamak ilçesine bağlı Natoyolu Caddesi'nde bulunan Gül Apartmanı'nda meydana geldi. Çarşı Mahalle Bekçisi olarak görev yapan İ.Ö.K., iddiaya göre sebebi henüz belirlenemeyen tartışma sırasında eşi A.N.K.'ya tabanca ile ateş etti.

Tartışma yaşadığı eşini tabancayla vuran mahalle bekçisi aynı silahla intihar etti

SİLAHI KENDİSİNE DOĞRULTTU

İ.Ö.K., kanlar içerisinde yere yığılırken, A.N.K., bu kez kendisine doğrulttuğu silahını ateşledi. Peş peşe gelen silah sesleri apartman sakinlerini endişelendirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tartışma yaşadığı eşini tabancayla vuran mahalle bekçisi aynı silahla intihar etti

ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna götürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Olaylar, Aile İçi Şiddet, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da kanlı gece! Tartışma yaşadığı eşini tabancayla vurarak öldüren mahalle bekçisi aynı silahla intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da kanlı gece! Tartışma yaşadığı eşini tabancayla vurarak öldüren mahalle bekçisi aynı silahla intihar etti - Son Dakika
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