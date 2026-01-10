Ankara'da Bina Çökme Tehlikesi Nedeniyle Tahliye Edildi - Son Dakika
Ankara'da Bina Çökme Tehlikesi Nedeniyle Tahliye Edildi

10.01.2026 17:29
Ankara'da kolon hasarı tespit edilen 5 katlı bina, çökme riski nedeniyle tahliye edildi.

ANKARA'da, kolonlarında hasar tespit edilen 5 katlı bina, çökme tehlikesine karşı tahliye edildi.

Çankaya ilçesi Huzur Mahallesi 1118'inci Sokak'ta bulunan Yılmazlar Apartmanı'nın iç kısmındaki taşıyıcı kolonlarda bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Sabah saatlerinde durumu fark eden apartmanda yaşayanlar, polise ihbarda bulundu. Adrese polislerle birlikte itfaiye, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri sevk edildi. Binada inceleme yapıldı ve çökme tehlikesine karşı tahliye kararı alındı. Evlerinden çıkan kişiler, yakınlarının yanına sığındı. Binanın kapısı mühürlenirken, çevresine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek.

'ÇOĞU KİŞİ VALİZLERİNİ ALDI GİTTİ'

Ankara'da 5 katlı binanın tahliye edilmesinin ardından Gülbahar Sarıaltın, ambulans sesleriyle olayı fark ettiğini belirterek, "Alt katlarda kolon kayması olmuş. Ondan dolayı tahliye ettiler. Çoğu kişi valizlerini aldı gitti. Komşumuz ne kadar tedirginse, biz de o kadar tedirginiz. Eve davet ettik. Herkes akrabalarına, eşine dostuna gitti. Büyük eşyalar kaldı, burayı da mühürlediler. Bakalım sonuç ne olur; onu bilmiyoruz" dedi.

'ÜST PARSEL BELEDİYENİN HİZMET ALANI'

Yan binanın apartman yöneticisi Kadir Candar ise belediye ekiplerinin çalışma yaptığını vurgulayarak, "Üst parsel belediyenin hizmet alanı. Oraya istinat duvarı yapacaklar sanırım. Kirişe destek olursa devam edecekler. Ama kirişlerde sıkıntı olup, bina oturursa dönüşüm sistemine geçecekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

