Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı - Son Dakika
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Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı

06.04.2022 17:19
Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 450 çiftçiye tohum dağıtıldı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 450 çiftçiye tohum dağıtıldı.

İlçe Tarım Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende 450 çiftçiye yaklaşık 7 bin 500 dekar alan için 49 ton nohut tohumu, 1 ton yağlık ayçiçeği tohumu, 350 dönüme yetecek coğrafi işaretli ıslah edilmiş Kazan-1 kavun çekirdeği verildi.

Vali Vasip Şahin, törende yaptığı konuşmada, tarım arazilerinin etkinleştirilmesi projesi ile nadas alanlarının daraltılması ve atıl tarım alanlarının üretime kazandırılmasını sağladıklarını söyledi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Bu konuda biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın da özel talimatları oldu. Tarıma elverişli bütün hazine arazilerinin çiftçilerimize tahsisi, kiralanması noktasında Tarım Bakanlığımız ve taşra teşkilatı yoğun bir gayret göstermekte. Bu projelerin amacına ulaşması için üreticilerimizin kaliteli ve sertifikalı tohum kullanmasını teşvik ediyoruz.

Sertifikalı tohum kullanımı tarım alanlarında 2020 yılında 1,2 milyon dekar iken, 2021 yılında bu rakam 1,9 milyon dekara çıkmış. Nerede ise yüzde yetmiş, yüzde seksen civarında bir yükseliş var. Yine nadas alanları ise son 10 yılda üç buçuk milyon dekardan iki buçuk milyon dekara düşmüş vaziyette. Yine Cumhurbaşkanımızın tensip ve destekleri ile 2021 yılında 17 milyon liradan fazlası Kahramankazan da olmak üzere, Ankara'da 700 milyon lirayı aşan destekleme ödemesi gerçekleştirildi."

Törenin ardından bir tarlaya nohut ekimi gerçekleştirildi.

Ekim işlemi AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler'in traktör kullanmasıyla gerçekleştirildi.

Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı
Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı
Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı
Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı

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Kahramankazan, Ankara, Tarım, Tohum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da çiftçilere tohum dağıtıldı - Son Dakika


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