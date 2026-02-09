(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, tutuklu 4 sanık hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti.
Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen, TBMM'de cinsel istismar iddialarına ilişkin Meclis lokantasında çalışan 5 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında, tutuklu 4 sanığın tahliyesine karar verilmişti.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar İbrahim Beşlioğlu, Halil İlker Güner, Recep Seven ve Durmuş Uğurlu hakkında verilen tahliye kararlarına itiraz ederek, dosyanın yeniden değerlendirilmesini istedi.
Ankara'da Cinsel İstismar Davasında Tahliye İtirazı
