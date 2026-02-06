Ankara\'da Deprem Şehitleri İçin Anma Programı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için Ankara'da anma programı düzenlendi.

Adıyaman İl ve İlçeleri Eğitim Vakfı (ADVAK) ile Adıyamanlılar Vakfınca bir düğün salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, yaptığı konuşmada, depremlerin ardından acıların ortak olduğunu ve bu travmayı atlatmanın kolay olmadığını söyledi.

Herkesin bir yakınını ebediyete uğurladığını belirten Aydın, "Geleceğe dair kurduğumuz hayallerimizin hepsini de belki o toprağa gömdük. Hakikaten belki şu ana kadar tarihin kaydettiği en büyük afetlerden bir tanesini bizatihi yaşayarak, bizatihi daha ağır bedeller ödeyerek hep birlikte tecrübe ettik." dedi.

Depremlerin ardından çok büyük bir dayanışmayla yaraların sarıldığını ifade eden Aydın, şunları kaydetti:

"Şunu da gördük. Bu asrın afetini nasıl asrın dayanışmasına çeviririz, nasıl asrın birlikteliğiyle birlikte yine yaralarımızı hızla sararızı, büyük bir millet olarak bütün dünyaya gösterdik. Bu çok kıymetliydi. Gerçekten imkanı olan, olmayan, kimin neye gücü yetiyorsa, kimisi duasıyla, kimisi parasıyla, kimisi başka bir imkanıyla orada o afetzede kardeşlerimizin yanında oldu, olmak istedi."

ADVAK Başkanı Şevket Gürsoy ise en fazla yıkımın olduğu şehrin Adıyaman olduğunu belirterek, kendi ailesinden 67 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Gürsoy, "Tabii o kadar acılar oldu ki, 2 kardeş, 3 oğlu olan kökü gitti. İkiz kardeşler askerden yeni dönmüşler, ailesiyle birlikte gidiyor. Tek evladı var, o gitmiş. Anne baba gitmiş, 5 yaşındaki çocuk kalmış. Geceleri bir çiçekle yatıyor, 'Annemin kokusu geliyor.' diyor. Acılar o kadar büyük." ifadelerini kullandı.

Depremin ardından yapılan yardım ve gayretlerle acıların bir nebze hafiflediğini söyleyen Gürsoy, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Mehmet Akgün de depremin ilk anından itibaren koordinasyon merkezi kurduklarını, çok sayıda tırı deprem bölgesine gönderdiklerini dile getirerek, yardım eden herkese teşekkür etti.