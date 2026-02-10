Ankara\'da Dünya Sigara Bırakma Günü Etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 9 Şubat Dünya Sigara Bırakma Günü kapsamında Kızılay Metro İstasyonunda farkındalık etkinliği düzenledi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, belediye tarafından yürütülen Sigara Bırakma Danışmanlık Hizmeti tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mümtaz Yavuz, dünyada her yıl yaklaşık 6 milyon insanın tütün ve tütün ürünleri nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Gerekli önlemler alınmazsa, bu sayının giderek artacağına işaret eden Yavuz, "Bu merkezlerde tütün ve diğer bağımlılık yapıcı maddeleri kullanan vatandaşlarımız, alanında uzman personelimizden ücretsiz destek alabiliyor. Vatandaşlarımız, merkezlerimize doğrudan başvurabildikleri gibi 'Başkent 153' üzerinden de randevu alarak hizmetlerimizden faydalanabiliyor." ifadelerini kullandı.

Yavuz, sigaranın bırakılmasının sadece bireysel değil, toplumsal faydalar da sağladığını, aile ve toplum sağlığı ile sosyal güvenlik sistemi açısından ciddi kazanımlar elde edildiğini kaydetti.

ABB'nin bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında faaliyete geçirilen danışmanlık merkezleri Altındağ, Mamak, Çankaya, Keçiören ve Etimesgut ilçelerinde hizmet veriyor.