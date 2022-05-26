Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

26.05.2022 14:37
Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

Operasyonda, 2 bin 400 litre metil alkol, 6 bin 947 litre kolonya ve 12 bin 848 kozmetik ürünü ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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