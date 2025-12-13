Eğlence mekanında silahlı kavga çıktı! 9 gözaltı - Son Dakika
Eğlence mekanında silahlı kavga çıktı! 9 gözaltı

13.12.2025 23:24
Ankara'da bir eğlence mekanında çalışanlarla ve müşteriler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da bir eğlence mekanında silahlı kavga çıkarken; polis ekipleri kavgaya karıştığını tespit ettikleri 9 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Ankara'da meydana geldi. Eğlenmek için gittikleri mekanda 3 şahıs alkolün etkisiyle eğlencenin dozunu kaçırdı. Şahıslar çalışanlarla 'yan baktın' kavgası çıkarttı.

SİLAHLI KAVGA ÇIKTI

3 şahıs tehditler savurarak mekandan ayrıldı. Daha sonra şahıslar 4 arkadaşını daha yanına alarak eğlence mekanının kapısına dayandı. Müşteriler ile iş yeri çalışanları arasındaki kavga tekrar şiddetlendi. Yumruklaşmayla başlayan kavga silahların ateşlenmesiyle son buldu.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mekan içerisinde rastgele ateş eden ve tehditler savuran şüpheliler polisten kaçamadı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Aralarında mekan çalışanlarının da bulunduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Olaylar, Ankara, Kavga, Suç, Son Dakika

