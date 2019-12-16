Ankara'da eğlence mekanında yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da eğlence mekanında yangın - Son Dakika

Ankara'da eğlence mekanında yangın

6 saat önce

Ankara'da bir eğlence mekanında yangın çıktı.

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Ankara'da bir eğlence mekanında yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinin kapalı olması bir faciayı önledi.


Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesinde bulunan Karanfil Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 01.00 sıralarında Karanfil Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının mutfak kısmında yangın çıktı.


İki kişi dumandan etkilendi


Yangının büyümesiyle dumanlar, iş yerini ve iş yerinin bulunduğu binayı sardı. Öte yandan, yangın çıktığı sırada binada bulunan ve güvenlik görevlisi oldukları öğrenilen iki kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında iş yerinin kapalı olması ise bir faciayı önledi.


İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de iş yerindeki yoğun dumanı tahliye ederek yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen kişiler ise ambulansta tedavi altına alındı.


Polis olaya ilişkin çalışma başlattı. - ANKARA

Çankaya, Ankara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:22 Kaynak: İHA
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