Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü

Çankaya ilçesinde bir mekanda iddialara göre mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, müzisyen Onur Ş.'den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Ş. ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 2 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı.

CAMİ ŞİŞELERİ BOYNUNA SAPLADILAR

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 2 kişi, Onur Ş.'ye şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü. Kırılan cam şişeleri Onur Ş.'nin boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Ş.'yi hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Ş. hayatını kaybederken polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.