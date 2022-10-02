Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü - Son Dakika
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Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü

02.10.2022 19:52
Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Bir eğlence mekanına giden 2 kişi, istekte bulunduğu şarkıyı bilmediği gerekçesiyle müzisyeni öldürdü.

Çankaya ilçesinde bir mekanda iddialara göre mekanda bulunan ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi, müzisyen Onur Ş.'den istek şarkıda bulundu. Müzisyen Onur Ş. ise şarkıyı bilmediğini söyledi. Bunun üzerine 2 kişi, mekan kapanışı müzisyen ile tartışmaya başladı.

CAMİ ŞİŞELERİ BOYNUNA SAPLADILAR

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda 2 kişi, Onur Ş.'ye şişelerle saldırırken ortalık savaş alanına döndü. Kırılan cam şişeleri Onur Ş.'nin boynuna saplanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE VEFAT ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken sağlık ekipleri ise kavgada ağır yaralanan Onur Ş.'yi hastaneye sevk etti. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Onur Ş. hayatını kaybederken polis olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara'da 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü
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Kaynak: İHA

Çankaya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü - Son Dakika
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