Ankara'da FETÖ Operasyonu: 12 Gözaltı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmaları kapsamında, "Emniyet Mahrem Sorumlusu" oldukları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalarda, FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü'nü hedef alarak emniyet teşkilatı içerisinde örgütlenme, eleman kazanma, personeli örgüt içi sistemlere göre kodlama ve örgütsel bağlılık durumlarını takip ederek kaydetme faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 23 kişi belirlendi.

Bu kapsamda, örgüt tarafından "mahrem imam" olarak görevlendirildikleri, aynı zamanda örgüt mensubu polislerin eşlerini örgütsel olarak takip ettikleri ve bir kısmının ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, aralarında halen çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında aktif olarak görev yapan 6 kamu personelinin de bulunduğu toplam 23 şüpheli hakkında, 12 Ocak 2026 tarihinden itibaren Ankara merkezli 3 ilde eş zamanlı gözaltı kararı alındı.

11 kişinin yurt dışına kaçtığı tespit edildi

Yürütülen operasyonlarda şüphelilerden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. 11 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığının tespit edildiği, bu kişiler hakkında yakalama emri çıkarılması için talepte bulunulacağı bildirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince işlemlerinin sürdüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevklerine yönelik sürecin devam ettiği kaydedildi.