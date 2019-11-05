Ankara'da FETÖ operasyonu: 94 kişi hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:04 Kaynak: DHA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel ve kamu iktisadi işletmelerinde çalışan ve örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 67 şüpheli gözaltı alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
ANKARA,
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