Son Dakika Haberleri: Ankara'da FETÖ operasyonu: 94 kişi hakkında gözaltı kararı
Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ operasyonu: 94 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ operasyonu: 94 kişi hakkında gözaltı kararı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 94 kişi hakkında gözaltı kararı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığı tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, özel ve kamu iktisadi işletmelerinde çalışan ve örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 67 şüpheli gözaltı alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ANKARA,


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:04 Kaynak: DHA
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