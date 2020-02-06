Ankara'da hayvan heykellerine saldırıya tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da hayvan heykellerine saldırıya tepki - Son Dakika

Ankara'da hayvan heykellerine saldırıya tepki

6 saat önce

ANKARA'nın Çamlıdere ilçesi girişindeki 30 ahşap hayvan heykeli, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından tahrip edildi.

Ankara'da hayvan heykellerine saldırıya tepki, System.String[]
ANKARA'nın Çamlıdere ilçesi girişindeki 30 ahşap hayvan heykeli, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından tahrip edildi. Polis, heykelleri parçalayan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çamlıdere'de 3 kişi, ilçenin iki girişinde bulunan 30 ahşap heykeli kırıp parçaladı. Heykellerin tahrip edilmesi ilçede tepkiye neden oldu. Çamlıdere Belediyesi görevlileri, polise şikayette bulundu. Polis, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şehir dışından geldiği tespit edilen şüphelilerin kimliğini tespit etti. Eskişehir nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen E.K., S.K ve G. K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Belediye görevlileri de tahrip edilen heykelleri tamir etmek için çalışmaya başladı.

BELEDİYE BAŞKANI: AHŞAP ŞİRİN BİR GEYİK

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, ilçeye gelen turistlerin ahşap heykellerle fotoğraf çektirdiğini ve kimsenin rahatsızlık duymadığını söyledi. Başkan Can, "Belediyeyi arayıp 'Putlarınızı buradan alın' demişler. Ahşap şirin bir geyik, buna nasıl put gözüyle bakıyorsunuz? Bizim gerçek inanç sahibi insanlarımız bunu asla tasvip etmez. Bu kişileri kınıyorum" dedi.

Olayla ilgili polise şikayette bulunduklarını belirten Başkan Can, şüphelilerin 06 plakalı bir araçla ilçeye geldiğini ifade ederek, "Yapılan incelemede şüphelilerin Eskişehir nüfusuna kayıtlı bir kadın ve 2 erkek olduğu belirlendi. İnşallah bu kişiler en kısa sürede gözaltına alınıp gerekli yasal işlem başlatılacaktır" diye konuştu.

'KİMSENİN BURAYA GELİP TAPINDIĞI YOK'

İlçe sakinlerinden Sefa Tursun ise bu heykellerin Çamlıdere'nin sanatsal figürleri olduğunu belirterek, "İnsanların bazı düşüncelere saygı duyması gerekir; ancak bunu yıkan zihniyete saygı duyulamaz. Öyle bir zihniyet olamaz. Kimsenin bu figürlerin önüne gelip tapındığı yok. Çamlıdere'ye gelen insanlar, bu heykellerin önünden geçerken fotoğraf çektiriyorlar. Ben de Çamlıdereliyim. Sürekli bu yol üzerinde yürüyüş yapıyorum. Yıkıldığını duyduktan sonra üzüldük. Yapanları kınıyorum" dedi.


- Ankara
Eskişehir, Çamlıdere, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:10 Kaynak: DHA
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