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Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti - Son Dakika

Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti

25.10.2021 17:11

Ankara Şehir Hastanesi'ndeki gece nöbeti sonrası trafik kazası yaparak yaşamını yitiren Asistan Doktor Rümeysa Berin Şen'in yoğun nöbet saatleri sebebiyle kaza yaptığını ileri süren hekimler, hastane önünde toplanarak çalışma şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Ankara Şehir Hastanesi önünde toplanan hekimler, Kadın Doğum Kliniği Asistan Doktoru Şen'in trafik kazası yapmasına günaşırı tuttuğu yorucu nöbetlerin sebep olduğunu iddia etti.

"SALGIN NEDENİYLE ASİSTAN HEKİMLERİN İŞ YÜKÜ ARTTI"

Ankara Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyon Üyesi Dr. Benan Koyuncu, sağlık hizmetlerine yönelik talebin Kovid-19 salgınının da etkisiyle her geçen gün arttığını belirterek, bunun özellikle asistan hekimlerin iş yükünü fazlalaştırdığını söyledi.

Başkentteki hekimlerden uzun nöbet saatleri protestosu

UZUN MESAİ SAATLERİNE TEPKİ

Koyuncu, şöyle konuştu:

"Ayaktan başvuru ve yatan hasta yükündeki artış karşısında asistan hekimler uzun mesai saatleri boyunca birden fazla kliniğe bakmaya mecbur bırakılarak artan talep karşılanmaya çalışılmaktadır. Yıllardır asistan hekimlerin temel sorunlarından biri olan 36 saat çalışma, günaşırı nöbetler, eğitimi değil sağlık hizmetini önceleyen anlayış bizi bugünlere getirmiştir. Daha önce de bu çalışma şartlarının ölüm getirdiği vurgulanmasına rağmen çalışma şartlarımızda herhangi bir düzenlemeye gidilmemiştir."

Başkentteki hekimlerden uzun nöbet saatleri protestosu

ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ TALEBİ

Asistan hekimlerin çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen Koyuncu, "Hekimlik yaparken dayatılan insanlık dışı çalışma şartları nedeniyle bir arkadaşımızı daha kaybetmeye tahammülümüz yok. Uzmanlık eğitimi almak için geldiğimiz kliniklerde asıl görevimizin öğrenmek olduğunu hatırlatıyor, nitelikli eğitim istiyoruz. İnsanca çalışma koşullarının sağlanmasını, adaletsiz görev dağılımına son verilmesini talep ediyoruz." dedi.

Koyuncu, ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasını ve nöbet ertesi izin hakkının ücret kesintisi olmaksızın, ön koşulsuz tanımlanmasını talep etti.

CHP VE HDP'DEN DESTEK

Programda konuşan CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri de hekimlerin, çalışma şartlarının düzeltilmesine ilişkin taleplerine destek verdi.

Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti
Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti
Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Şehir Hastanesi, Ankara Tabip Odası, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Koray Demir: dışarda bınlerce ınsan iş kazası gecırıyor trafık kazası gecırıyor bızde ozman az calısalım Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Ankara'da hekimler uzun çalışma saatlerini protesto etti - Son Dakika
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