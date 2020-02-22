Ankara'da hurda alım satım vaadiyle 2.5 milyon TL'lik vurgun yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da hurda alım satım vaadiyle 2.5 milyon TL'lik vurgun yaptı - Son Dakika

Ankara'da hurda alım satım vaadiyle 2.5 milyon TL'lik vurgun yaptı

12 dakika önce

Ankara'da kendisini hayırsever olarak tanıtan ve hurda alım satımı ile yüksek kazanç vadederek 2.5 milyon TL'lik vurgun yapan adam yakalandı.

Ankara'da kendisini hayırsever olarak tanıtan ve hurda alım satımı ile yüksek kazanç vadederek 2.5 milyon TL'lik vurgun yapan adam yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, 1 kişinin hurda alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacağı vaadiyle vatandaşları dolandırdığını tespit etti.

Edinilen bilgilere göre, birkaç yıl önce Ankara'ya yerleşen M.K., öncelikle çevresindeki vatandaşlara kendisini hayırsever biri olarak tanıttı ve güvenlerini kazandı. Daha sonra ise hurda alım satımı yaptığını söyleyen M.K. mağdurlara yüksek kar vadetti.

14 KİŞİYİ 2.5 MİLYON TL DOLANDIRDI

Hurda alım satımıyla yüksek kar kazandırdığını söyleyen M.K. 14 kişiden 2.5 milyon TL topladıktan sonra ortadan kayboldu. M: K'ya bir süre ulaşamayan mağdurlar, dolandırıldıklarını anlayarak durumu polise bildirdi. İhbar üzerine inceleme başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, konuyu derinlemesine araştırdığında çiftlik bank benzeri bir saadet zinciri/ponzi tuzağını ortaya çıkardı.

KAÇMAK ÜZERE YAKALANDI

Dolandırıcı M.K'nın izini süren ekipler, dolandırıcının yerini tespit ederek operasyonun düğmesine bastı. Yapılan baskında, şüphelinin üst aramasında üzerinden pasaport ve Moldova'ya gitmek üzere alınmış uçak bileti çıktı. Kelepçelenerek gözaltına alınan M.K., ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İfadesinde tüm yapıyı anlatan M.K, ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığı daha sonra mağdurları özendirerek kazanan kişilerin akrabalarını ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(İHA)

Ankara'da hurda alım satım vaadiyle 2.5 milyon TL'lik vurgun yaptı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 08:50 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, Mansur Yavaş hakkında suç duyurusunda bulundu
2.5 milyon TL'lik vurgun yapan 'Hurda bank' dolandırıcısı tutuklandı Macron ve Merkel, Rusya ve Esed rejiminden İdlib'de ateşkes istedi 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
08:50 Muhterem Nur yoğun bakımda
08:36 Acun Ilıcalı, Ersin Korkut'a Bayi Toplantısı sürprizi! Ünlü oyuncularla sohbet ettiler
08:20 Talat Bulut'un Ece Erken'e açtığı tazminat davası reddedildi
08:20 'Entarisi Dım Dım Yar' için ikinci tazminat
08:59 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakımda

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 09:02:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da hurda alım satım vaadiyle 2.5 milyon TL'lik vurgun yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]