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Ankara'da intihar girişimi

6 saat önce

Ankara'da intihar girişimiANKARA - Ankara'da bir vatandaş, alışveriş merkezinin reklam tabelasına çıkarak intihara kalkıştı.

Ankara'da intihar girişimi

ANKARA - Ankara'da bir vatandaş, alışveriş merkezinin reklam tabelasına çıkarak intihara kalkıştı.

Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve daha önce de birçok kez intihar girişiminde bulunan bir vatandaş, AnkaMall'ın reklam tabelasına çıktı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem alırken, polis ekiplerinin vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor.

Ankara'da intihar girişimi

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:22 Kaynak: İHA
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