Ankara'da intihar girişimi
6 saat önce
Ankara'da intihar girişimiANKARA - Ankara'da bir vatandaş, alışveriş merkezinin reklam tabelasına çıkarak intihara kalkıştı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:22 Kaynak: İHA
Ankara'da intihar girişimi
ANKARA - Ankara'da bir vatandaş, alışveriş merkezinin reklam tabelasına çıkarak intihara kalkıştı.
Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve daha önce de birçok kez intihar girişiminde bulunan bir vatandaş, AnkaMall'ın reklam tabelasına çıktı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri önlem alırken, polis ekiplerinin vatandaşı ikna çalışmaları sürüyor.
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