Ankara\'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu

ANKARA'da geri dönüşüm firmasına yönelik operasyonda piyasa değeri 42 milyon lira olan 1 milyon 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi ise aranıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sincan'daki geri dönüşüm fabrikasında kaçak akaryakıt üretilip piyasaya sürüldüğünü belirledi. Polisin 3 ay süren çalışmaları sonrası firmaya operasyon düzenledi. Operasyonda, piyasa değeri 42 milyon lira olan 1 milyon 50 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.