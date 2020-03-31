Ankara'da kaçak üretilen bin litre dezenfektan ele geçirildi - Son Dakika

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Ankara'da kaçak üretilen bin litre dezenfektan ele geçirildi
6 saat önce
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, jandarma ve zabıta tarafından baskın yapılan iş yerinde, kaçak üretilen bin litre dezenfektan ele geçirildi.
ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde, jandarma ve zabıta tarafından baskın yapılan iş yerinde, kaçak üretilen bin litre dezenfektan ele geçirildi.
Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, Yakacık Mahallesi'nde bulunan Kazım K.'ya ait iş yerinde kaçak dezenfektan üretildiği bilgisini aldı. İş yerine jandarma, zabıta ve sağlık müdürlüğü ekipleri baskın düzenlendi. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan iş yerinde, kaçak üretilen bin litre dezenfektan ele geçirildi. İş yeri mühürlenirken, dezenfektanlara el konuldu. Kazım K. hakkında soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 10:39 Kaynak: DHA
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