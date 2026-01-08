Ankara\'da Kamyon Çarptı: Yaşlı Kadın Ağır Yaralı

Ankara'da yere düşen cüzdanını almaya çalıştığı sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak ezilen yaşlı kadın ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mamak ilçesi Yeni Bayındır Mahallesi Mavi Göl Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 63 yaşındaki Y.D.'ye düşürdüğü cüzdanını yerden almaya çalıştığı sırada 06 FMY 269 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında kalarak yaklaşık 6 metre sürüklenen yaşlı kadın ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, kamyon şoförü gözaltına alındı.

"Kadının ağzından kan geldiğini gördüm"

Kazayla ilgili konuşan bölge esnafından Ünal Kara, "Kadın yolda parasını düşürmüş. Geriye dönüp almaya çalıştığı sırada da kamyon çarpmış. Aracın altında kalan kadın yaklaşık 6 metre sürüklenmiş. Yaralanan kadının nabzı atmıyordu, kalp masajı yapıyorlardı ve ağır yaralıydı. Daha sonra ambulansla hastaneye götürdüler. Ekipler olay yerine geldi, incelemelerde bulundu. Bu mahallede yaşayan bir kadınmış. Ağzından kan geldiğini gördüm" dedi.

Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor. - ANKARA