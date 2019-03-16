Ankara'da Kar Yağışı Etkili Oldu
1 saat önce
ANKARA'da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.
ANKARA'da etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.
Başkent'te dün akşamdan bu yana etkili olan sağanak yağmur, sabaha karşı kar yağışına döndü. Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ile birlikte binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Araçların üzerinde de kar birikti. Sürücüler, biriken karları temizleyerek, yola çıktı. Kar
yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmazken, vatandaşlar rüzgarın da etkisiyle yolda yürümekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verilerine göre, gün içinde yağışların etkisini kaybedeceği bildirildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kara bürünen araçlar
-Kar yağışı
-Detay
Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 11:14 Kaynak: DHA
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